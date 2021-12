Priorité aux modes doux et aux transports en commun pour remplacer le contournement de Wavre, selon le ministre Philippe Henry

L’annulation du permis d’urbanisme délivré en 2019 pour la construction du contournement nord de Wavre va-t-elle sonner le glas de ce projet controversé dont on parle depuis des décennies? Après avoir pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat, le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry, donne quelques éléments de réponse.

D’abord, le ministre confirme que le projet de nouvelle route, tel qu’il avait été imaginé, est abandonné.

"On ne va évidemment pas recommencer une procédure identique à la précédente, puisqu’elle ne convient pas, explique-t-il. Le projet tel qu’il avait été conçu ne fait plus du tout l’unanimité et n’est plus soutenu par beaucoup d’acteurs."

Et de rappeler que depuis le lancement de la procédure qui a abouti à l’octroi du permis en 2019, les objectifs du gouvernement wallon ont changé, tout comme la mobilité à Wavre. Selon Philippe Henry, on ne circule plus aujourd’hui comme on circulait avant la crise sanitaire. Le télétravail est loin d’avoir réglé tous les problèmes, mais les besoins ont changé. Il faut donc imaginer des solutions adaptées à cette nouvelle situation.

"On est dans une logique plus générale, au niveau de la Wallonie, d’encourager le transfert modal, de faciliter les modes doux et les transports en commun, avec les interconnexions idéales entre les différents modes de transport, poursuit le ministre. Il faut donc repartir des besoins revus de la population et des personnes qui circulent à cet endroit pour voir quels sont les aménagements à faire."