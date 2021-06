Prime annuelle des ouvriers et des employés: syndicats et direction de GSK ont rendez-vous mardi pour tenter de désamorcer le conflit

Après une semaine d’arrêts de travail et de blocages divers sur les sites de Wavre, Rixensart et Gembloux, syndicats et direction de GSK vont enfin se rencontrer. Une entrevue est prévue ce mardi matin.

Récemment, la direction a annoncé une modification du système de prime annuelle des ouvriers et des employés, ce qui a fait bondir les syndicats. FGTB et SETCa estiment que ce changement va entraîner une diminution du bonus de 1.000 à 2.000 euros par personne chaque année.

Les syndicats n’attendent qu’une chose de la direction: qu’elle renonce à son projet. Soutenus par leur base, ils se disent prêts à durcir le mouvement s’ils n’obtiennent pas gain de cause.