Prévue cet automne, la reconstruction des arcades de l'abbaye de Villers est reportée au printemps 2020

Elles se sont écroulées après avoir été percutées à deux reprises par des camions en 2013 et 2018: les arcades de l’abbaye de Villers-la-Ville seront bien reconstruites, mais le chantier a pris du retard. Initialement prévus cet automne, les travaux sont reportés au printemps 2020.

En fait, seule une entreprise a remis une offre après la publication du marché il y a quelques mois. Et cette offre était d’un montant supérieur à ce qui était attendu. L’Agence wallonne du Patrimoine a donc décidé de relancer le marché. Et pour attirer plus de candidats, le cahier des charges a été quelque peu allégé. Résultat, trois offres sont aujourd'hui sur la table. Le choix sera fait dans les prochaines semaines.

Des travaux routiers en plus de la reconstruction

Parallèlement, un autre marché sera bientôt lancé pour sécuriser la route qui traverse l’abbaye et qui passe en-dessous des arcades (la N275). Pour éviter de nouveaux accidents, des portiques seront installés afin d’empêcher les camions trop grands de s’engager sur cette petite route sinueuse. Le niveau de la chaussée sera aussi abaissé, histoire de gagner un peu de hauteur sous les arcades. Cela nécessitera quelques travaux d’égouttage pour éviter l’effet "cuvette" à cet endroit en cas de fortes pluies.