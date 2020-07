Premiers pas sur scène pour le groupe a cappella Just Vox

Le 4 août, l’abbaye de Villers accueillera la toute première performance de Just Vox. Ce groupe du Brabant wallon s’est formé en février dernier, et six mois plus tard, les voilà déjà sur scène, en première partie de Jacques Stotzem. Petite particularité : aucun instrument n’accompagne les trois chanteuses. Le groupe se produit a cappella et reprend à sa sauce des titres variés. "Ce sont des chansons grand public qui plaisent à tout âge", explique Valentine Uytterhoeven, une des chanteuses. "La formule est un peu originale, parce qu’on va proposer un spectacle-concert qui mêle à la fois théâtre muet et harmonies vocales. C’est vraiment un concert mis en scène.", continue-t-elle. D’autres chanteurs pourraient aussi rejoindre le projet dans les mois à venir pour multiplier les possibilités vocales.

►►► Découvrez une première reprise de Just Vox : when the party’s over (Billie Eilish acapella cover)

"Au niveau du répertoire, nous choisissons nous-même les chansons qu’on va arranger. C’est assez large : du swing, de la pop, des musiques de film, mais aussi du jazz." L’influence de jazz n’est pas un hasard, puisque deux des chanteuses du projet sont étudiantes au conservatoire d’Anvers, section jazz. "Le groupe compte aussi Oriane Simons, arrivée en finale de The Voice en 2017", explique Valentine Uytterhoeven. "Elle apporte une touche plus pop, voire country au projet."

Billie Eillish, Alicia Keys, Justin Timberlake, Hans Zimmer : Just Vox veut toucher le public le plus large possible avec ses mélodies, même les plus petits. "Les enfants sont vite fascinés et intrigués par le fait qu’il n’y ait que des voix sur scène", explique la chanteuse.

Pour assister aux débuts de Just Vox, rendez-vous le 4 août à l’abbaye de Villers.