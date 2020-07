Pour ses 45 ans, Walibi fait don des entrées du 26 juillet à la campagne COVID 12-12

Ce dimanche 26 juillet jour pour jour, Walibi fête ses 45 printemps. Pour marquer le coup, le parc d’attractions a décidé de verser le bénéfice de la vente des tickets d’entrée à la campagne COVID 12-12 . Le consortium belge veut "sauver plus de vies ensemble" et recueillir des dons en cas de crises humanitaires exceptionnelles. Dans certaines parties du monde, le coronavirus a un impact humanitaire dramatique sur les populations déjà affaiblies par les multiples crises.

La pandémie a aggravé la situation des populations déjà affaiblies par les multiples crises. - © BelgaImage

Même si nous sommes lourdement impactés d’autres souffrent encore plus

"Nous tenons à faire preuve de solidarité depuis le début de la crise ", souligne Jean-Christophe Parent, directeur général du parc. "Même si nous sommes également lourdement impactés par celle-ci, il nous semble naturel de prendre conscience que d’autres souffrent encore plus que nous. Si nous offrons du divertissement aux visiteurs, il nous apparaît normal d’aller aussi vers ceux qui éprouvent de grandes difficultés."

Le Consortium belge regroupe sept organisations humanitaires : la Croix-Rouge de Belgique, Caritas International Belgique, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Solidarité, Plan International Belgique et UNICEF Belgique.

La campagne COVID 12-12 vise à financer des actions dans plus de 40 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique latine, dans cinq secteurs vitaux à la survie des populations : la santé, l’eau et l’hygiène, l’alimentation et les moyens de subsistance, la protection des personnes vulnérables et l’éducation. Les dons sont destinés aux populations des pays en développement touchés par la pandémie de coronavirus.