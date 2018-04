Porsche débarque à Mont-Saint-Guibert, tout profit pour l'image et le développement de l'Axisparc?

"Lorsque nous avons construit le bâtiment ici à Gembloux il y a presque vingt ans, nous avions essentiellement deux véhicules dans la gamme, la 911 et le Boxter, explique Thierry Van Dalen, administrateur délégué. Depuis lors, on a eu le Cayman, puis le Cayenne, ensuite la Panamera et aujourd’hui le Macan. Donc on a une gamme beaucoup plus étendue qui s’adresse à un public beaucoup plus large."

Le Kronos Porsche Centre de Gembloux est devenu trop petit avec l'élargissement de la gamme ces dernières années. - © Hugues Van Peel - RTBF Le futur showroom de Porsche est présenté comme la concession du futur. - © Kronos Porsche Centre 21 véhicules pourront être exposés dans le futur showroom. - © Kronos Porsche Centre

A Gembloux, le showroom est dimensionné pour douze voitures environ. Dans les nouvelles installations, 21 véhicules pourront être exposés. Le nouveau Kronos Porsche Centre sera par ailleurs équipé pour accueillir les modèles électriques actuels et futurs de la marque. Des bornes de recharge ultrarapides permettront d’accueillir la Porsche 100% électrique, la Mission E, prévue pour 2019.

Visibilité et accessibilité optimales

Le terrain choisi pour construire la concession est situé le long de la N25, à proximité de la N4 et de la E411, une localisation idéale en termes d’accessibilité et de visibilité. "On se trouve vraiment au croisement des provinces de Namur, du Brabant wallon et du Hainaut, où se situe notre clientèle", poursuit Thierry Van Dalen.

Les gestionnaires de l’Axisparc se réjouissent de l’arrivée de Porsche. A la base, il n’était pas prévu d’accueillir un constructeur automobile sur le site. Mais pour l’image, c’est finalement une bonne chose.

"Porsche, pour nous c’est un beau nom, avec une certaine renommée, se réjouit Henri Fischgrund, administrateur délégué de l’Axisparc. Et cela rejaillit bien sûr sur l’Axisparc. Cela pourrait nous amener de nouveaux locataires". Une autre marque de voitures aurait-elle eu des chances de s’installer sur le site? "On n’aurait accepté qu’un nom prestigieux, c’est certain".