Plus de 2500 excès de vitesse enregistrés par le radar tronçon de la N25, un automobiliste flashé à 200 kilomètres à l’heure

Il y a tout juste un an, un premier radar de ce genre était mis en service sur une portion d’un peu plus de cinq kilomètres, à hauteur de Genappe. Selon la police fédérale, il a permis de diminuer fortement la vitesse à cet endroit, même si de nombreux automobilistes ont tout de même été flashés.

Entre le 8 septembre 2020 et le 31 juillet 2021, 885 excès de vitesse ont été enregistrés en direction de Nivelles et 1686 en direction de Wavre. Lorsque la vitesse enregistrée est inférieure à 160 kilomètres à l’heure, le conducteur se voit directement infliger une amende. Pour les dépassements plus importants, il est convoqué devant le tribunal de police.

Les excès de vitesse les plus importants sont généralement constatés le soir ou la nuit. En direction de Nivelles, le (triste) record date d’octobre 2020: un automobiliste a été contrôlé à 200 kilomètres à l’heure. Dans l’autre sens, la vitesse maximale a été enregistrée en septembre 2020: 198 kilomètres à l’heure.