Plus de 2000 personnes vaccinées à l’Aula Magna en septembre : « Objectif atteint », selon l’AVIQ

"On s’était préparé à pouvoir faire plus, mais chaque personne qui se fait vacciner, c’est tout bénéfice pour nous, et c’est surtout tout bénéfice pour la population, explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ). Cela nous permet de marquer encore quelques points dans la bataille contre le Covid. Chaque bonne volonté était bonne à prendre."

Entre le 15 et le 21 septembre, un centre de vaccination a été installé à l’Aula Magna, à Louvain-la-Neuve . Cette antenne temporaire était ouverte à tous, mais il s’agissait surtout d’offrir aux jeunes la possibilité de se faire vacciner facilement et sans rendez-vous, à l’occasion de la rentrée académique.

Dans le détail, on a comptabilisé quelque 350 vaccinations dans la tranche des 18-34 ans, le cœur de la cible. Mais le contingent le plus important, 883 personnes, regroupe ce qu’on appelle des "non-déterminés". Ce sont des personnes qui ne disposent pas de numéro de registre national et dont on peut donc difficilement savoir à quelle tranche d’âge elles appartiennent. Il peut s’agir d’étudiants étrangers, de demandeurs d’asile ou de sans domicile fixe.

"Il y a là potentiellement plus de 880 personnes qui sont dans notre cible et moi je suis certaine qu’elles sont dans notre cible, puisqu’on a vu sur place qu’il y avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient se faire vacciner."

Les autres vaccinés se répartissent dans toutes les catégories de façon assez homogène. Ils sont un peu plus nombreux chez les 12-17 ans (217) et chez les 55-64 ans (164). On comptabilise également 75 vaccinations chez les 75-84 ans et 13 chez les plus de 85 ans. Pour ces personnes plus âgées, il y avait aussi des troisièmes doses.

Les personnes qui ont reçu une première dose à l’Aula Magna en septembre recevront leur deuxième dose du 6 au 12 octobre.