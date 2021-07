Pluie, orages et inondations, nouvelles intempéries ce dimanche en Belgique, le Brabant wallon de nouveau touché

Après les fortes pluies et les orages de ce samedi, le mauvais temps s’est à nouveau invité ce dimanche en Belgique. Et comme ce samedi c’est le Brabant wallon qui semble avoir été le plus touché, la N25 a notamment été inondée en plusieurs endroits. Des trombes d’eau ont à Jodoigne où l'on constate pas mal de débordements et coulées de boue, notamment à Piétrain. Le bourgmestre a d'ailleurs réquisitionné des ballots de paille pour protéger une maison déjà inondée de nouvelles coulées de boue. La commune a aussi engagé une firme privée pour l’aider à nettoyer les avaloirs qui se bouchent à chaque nouvelle pluie/coulée de boue. C’est un travail sans fin.

Beaucoup d’eau aussi à Genappe : les villages de Houtain-le-Val, Bousval et Baisy-Thy sont particulièrement touchés. Les services de la commune et les pompiers sont sur le terrain. Même scénario à Tubize : beaucoup d’eau et à nouveau des coulées de boue et des routes sous eau. La région de Gembloux semble quant à elle avoir été relativement épargnées puisque seules quelques interventions mineures ont été recensées.

Les averses sont arrivées plus vite que prévu ce dimanche, mais d’autres précipitations importantes sont possibles en cours d’après-midi. Une situation qui risque de compliquer un peu plus encore les choses puisque les sols déjà gorgés d’eau risquent d’avoir du mal à absorber ces nouvelles vagues de précipitations.

L'autoroute E40 aussi a été touchée par de violentes averses à hauteur d'Alost. À plusieurs endroits dans le Hainaut, des caves ont été inondées. Dans la région de Charleroi, à Jumet, un arbre s'est couché sur une toiture et une voiture. Pas de victime, et la situation est déjà rentrée dans l'ordre.

À Bruxelles, les pompiers ont pu, jusqu'à présent, faire face aux averses de ce dimanche.