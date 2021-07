Pluie, orages et inondations ce dimanche, toute la Belgique impactée, le Brabant wallon et la Flandre parmi les plus touchés

Après les fortes pluies et les orages de ce samedi, le mauvais temps s’est à nouveau invité ce dimanche en Belgique. Et comme ce samedi c’est le Brabant wallon qui semble avoir été le plus touché, la N25 a notamment été inondée en plusieurs endroits. Des trombes d’eau ont à Jodoigne où l'on constate pas mal de débordements et coulées de boue, notamment à Piétrain. Le bourgmestre a d'ailleurs réquisitionné des ballots de paille pour protéger une maison déjà inondée de nouvelles coulées de boue. La commune a aussi engagé une firme privée pour l’aider à nettoyer les avaloirs qui se bouchent à chaque nouvelle pluie/coulée de boue. C’est un travail sans fin. Beaucoup d’eau aussi à Genappe : les villages de Houtain-le-Val, Bousval et Baisy-Thy sont particulièrement touchés. Les services de la commune et les pompiers sont sur le terrain. Même scénario à Tubize : beaucoup d’eau et à nouveau des coulées de boue et des routes sous eau. La région de Gembloux semble quant à elle avoir été relativement épargnées puisque seules quelques interventions mineures ont été recensées. Les averses sont arrivées plus vite que prévu ce dimanche, mais d’autres précipitations importantes sont possibles en cours d’après-midi. Une situation qui risque de compliquer un peu plus encore les choses puisque les sols déjà gorgés d’eau risquent d’avoir du mal à absorber ces nouvelles vagues de précipitations.

La N25 en proie aux crues

Voitures sous eau à Chaudfontaine

En province de Liège, un violent orage a créé une inondation à la rue du fond des cris à Chaudfontaine. Plusieurs véhicules se sont retrouvés sous eau à cause de la saturation du ruisseau qui passe sous les jardins.

À plusieurs endroits dans le Hainaut, des caves ont été inondées. Dans la région de Charleroi, à Jumet, un arbre s'est couché sur une toiture et une voiture. Pas de victime, et la situation est déjà rentrée dans l'ordre. À Bruxelles, les pompiers ont pu, jusqu'à présent, faire face aux averses de ce dimanche. Au total, seulement 17 interventions ont mobilisé les pompiers. Une petite dizaine d'avaloirs bouchés ont entrainé l'inondation de quelques voiries. La foudre est tombée sur une maison sans pour autant provoquer d'incendie.

La Wallonie picarde aussi

En Wallonie picarde, les pompiers sont intervenus à près de 120 reprises, principalement pour des caves sous eau et des inondations de voiries, ont-ils indiqué. Les secours ont reçu 40 appels pour des interventions dans les villes de Péruwelz et Bernissart. Ils sont intervenus à 20 reprises à Tournai, 20 autres à Antoing et encore 20 fois à Leuze-en-Hainaut. Ath et Lessines comptabilisaient pour leur part une quinzaine d'interventions à elles deux. Les pompiers ont également dû intervenir à Comines-Warneton et Mouscron, mais dans une moindre mesure. Les appels concernaient essentiellement des caves inondées, des routes sous eau, des coulées de boue et des branches encombrant la chaussée. Aucun blessé n'est à déplorer.

La Flandre n'a pas été épargnée

Les trois voies de l'autoroute E40 à hauteur de Alost en direction de Bruxelles sont également sous eau, a indiqué dimanche le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Le trafic est fortement ralenti car seule la bande de gauche est accessible, à vitesse très réduite toutefois. Entre-temps, une file de 7,5 kilomètres s'est formée, allongeant le trajet de deux heures.

Les intenses averses ont également provoqué des embarras de circulation ailleurs en Flandre. Dans le tunnel Kennedy à Anvers, deux des trois bandes de circulation en direction de Gand sont inutilisables, ce qui provoque des embouteillages sur le ring anversois. En direction des Pays-Bas, l'eau a provoqué des ralentissements dans un premier temps mais les problèmes d'inondation ont depuis été résolus dans ce sens de circulation. Enfin, à hauteur de l'embranchement Antwerpen-West, seule une voie était encore praticable dans les deux sens de circulation. Les bandes de gauche et du milieu sont en effet fermées, ce qui engendre 7 km d'embouteillage en direction des Pays-Bas et 9 km vers Gand. Le Centre flamand de la mobilité demande aux automobilistes d'adapter leur conduite aux mauvaises conditions météorologiques afin d'éviter notamment aquaplanage et dérapages. À la demande de la police, la vitesse maximale est actuellement limitée à 70 km/h sur toutes les routes disposant d'une signalétique dynamique dans le Brabant flamand et en province d'Anvers.

Hier déjà, plusieurs communes du Brabant wallon avaient été touchées par des orages accompagnés de très fortes pluies. A Chastre, par exemple, il est tombé jusqu’à 30 litres d’eau par mètre carré en moins d’une heure, ce qui a causé de nouvelles inondations et coulées de boue. Les autorités locales surveillent attentivement le niveau de l’Orne, qui menace de déborder.

Bis repetita

6 images Des rues sous eau à Chastre, une nouvelle fois touchée par des pluies très intenses ce samedi. © J’habite à Chastre

►►► A lire aussi : Orages : faut-il continuer à construire en zones inondables ? Même scénario dans la commune voisine de Walhain, où on a relevé entre 25 et 30 litres par mètre carré en très peu de temps. Là aussi, des rues et des jardins, déjà inondés plusieurs fois ces dernières semaines, se sont à nouveau retrouvés sous eau. Le niveau du Hain (aussi appelé le Nil) est également jugé très préoccupant, d’autant qu’il continue à pleuvoir. Par ailleurs, un concert prévu en début de soirée au Château de Walhain a dû être annulé.

6 images A Walhain, le Hain est sorti de son lit ce samedi et a commencé à envahir la rue et les pâtures. © Hugues Van Peel – RTBF

Alerte jaune

Les orages s'étaient également abattus sur les communes de Perwez et Beauvechain. Sept caves d’habitations situées le long de l’avenue Wilmart, à Perwez, ont été inondées après le débordement du ruisseau situé à proximité. Les pompiers et les services communaux ont procédé à la pose de sacs de sable à Ramillies, également en raison de la sortie d’un cours d’eau de son lit. Lassés, les habitants qui ont subi des dégâts redoutent les nouvelles intempéries annoncées pour ce dimanche après-midi. L’alerte jaune aux orages de l’Institut royal météorologique (IRM) est d'ailleurs toujours activée. Sur l’ensemble du territoire brabançon wallon, une cinquantaine d’interventions avaient été opérées samedi soir.

Le sujet du JT de 13h de ce dimanche 4 juillet:

