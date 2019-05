Perwez rénove son réseau de distribution d’eau, la facture des consommateurs va sans doute augmenter

A peine entré en fonction dans la foulée des élections communales, le nouveau bourgmestre de Perwez, Jordan Godfriaux, avait été contraint de prendre un arrêté invitant la population à limiter sa consommation d’eau. Plusieurs problèmes importants avaient été détectés sur le site de captage qui alimente le réseau de distribution géré par la commune pour les 2400 ménages du centre de Perwez. Les habitants des villages, fournis en eau par la Société wallonne des Eaux (SWDE), n’étaient pas concernés par cette mesure.

« J’ai été stupéfait d’apprendre que seuls 40 litres produits sur 100 étaient facturés et utilisés par le consommateur, explique Jordan Godfriaux. Le reste partait en grande partie à l’égout. Une telle perte était évidemment impensable, quand on sait que le rendement de la SWDE est de 70% et celui de l’InBW est de 90%. »

Ces derniers mois, d’importants travaux ont donc été réalisés: notamment la détection et la réparation des fuites, l’abaissement de la pompe dans l’un des puits, le placement de nouvelles pompes plus puissantes et l’installation d’un filtre UV dans le château d’eau pour empêcher le développement de germes. Ces différentes interventions ont permis de sécuriser l’approvisionnement. L’arrêté du bourgmestre a donc été levé ce vendredi.

Application du coût-vérité

Mais la vigilance reste de mise. D’autres travaux seront encore réalisés et la commune annonce aussi un contrôle des compteurs des particuliers et une campagne de renouvellement de ces compteurs dont certains, très anciens, ont perdu en précision, souvent à l’avantage des consommateurs.

Selon la nouvelle majorité, le réseau communal a souffert pendant très longtemps d’un manque d’investissement, alors que les besoins en eau n’ont cessé d’augmenter, en raison d’une croissance de la population et de l’activité économique. Il faut donc rattraper le retard afin de remettre le réseau en état. Les habitants de Perwez, qui paient leur eau 15% moins cher que dans les villages aux alentours, doivent dès lors s’attendre à une augmentation du montant de leur facture.

« Nous sommes obligés par la Région wallonne d’appliquer le coût vérité, poursuit le bourgmestre. Donc effectivement, la possibilité est grande d’avoir une augmentation du prix de l’eau dans le centre de Perwez. Mais je pense que le citoyen peut entendre ça. Pour avoir un service de qualité et pour disposer d’une eau en quantité et en qualité suffisantes, il faut un prix juste. »

Un audit a été commandé

Pour le long terme, la commune a commandé un audit à une société spécialisée. Le réseau communal va être inspecté minutieusement. Trois pistes sont envisagées à ce stade.

« D’abord, nous pourrions augmenter la production en creusant un troisième puits sur le site de captation actuel, explique Etienne Rigo, l’échevin en charge de l’eau. La deuxième option, ce serait de déplacer le site de production sur un autre terrain dans la campagne proche de Perwez, ce qui donnerait plus de latitude dans la production. Le terrain actuel est très étroit et donc la possibilité de tomber sur une bonne zone de production est très réduit. La dernière option, c’est de vendre notre réseau à un distributeur local. Ce serait la solution de facilité, mais les Perwéziens sont attachés à leur réseau et nous aussi. Donc nous verrons les résultats de l’audit. »

Ces résultats sont attendus dans les prochains mois. La majorité promet un débat au conseil communal et avec les citoyens avant de prendre position. « D’ici un an, je pense que nous aurons choisi le scénario le plus adapté pour les Perwéziens », conclut le bourgmestre.