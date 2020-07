Perwez : coup de projecteur sur l’ASBL Sans Collier

Chiens et chats sans collier - Episode 1 (1/5) - 27/06/2020 Camille , la nouvelle animalière chats a pris ses marques au sein de l'équipe et s'occupe des nombreux chatons qui arrivent au refuge. Nadège et Sébastien se rendent à Louvain-la-Neuve pour une intervention particulière . Ils viennent en aide à Bart, un sans-abris dont la chienne, Tara, a développé une grosseur inquiétante à l'abdomen. Cédric reprend le travail de rééducation de Gala, la chienne la plus ancienne et la plus compliquée du refuge. Agressive et nerveuse en cage, elle fait fuir les adoptants potentiels... Clothilde et Cédric décident de la mettre en contact avec un autre chien pour l'inciter à progresser. Le refuge fait face à un des abandons les plus difficiles qu'ils aient eu à vivre: celui de Jack et Indy , deux frères labradors de 10 ans, qui ont dû être séparés de leur maître à contre-coeur pour qu'il ne perde pas son logement... Pour l'équipe, cette histoire est dure à vivre car leurs chances d'être adoptés, et ensemble, sont très faibles.