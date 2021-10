Passation de pouvoir ce mardi à Grez-Doiceau : le bourgmestre Alain Clabots cède sa place à Paul Vandeleene

De son côté, Paul Vandeleene dit mesurer pleinement la responsabilité qui va bientôt peser sur ses épaules. Mais il s'y est préparé ces derniers mois. Et il pense maintenant être prêt à agir, fort de son expérience comme directeur d'école pendant seize ans.

"Moi, je suis quelqu’un de déterminé et de concret, explique le futur bourgmestre. J’aime coordonner des équipes et gérer des projets, mais que ce soit dans le concret et qu’on arrive à proposer des choses archi-précises sur le terrain. En prêtant serment, je penserai aux Gréziens et aux Gréziennes, à l’engagement qu’ils attendent de la part de leur bourgmestre et du collège communal. Nous devons mesurer qu’il y a des attentes. Tout ne pourra pas être réalisé, mais on devra essayer de mener à bien l’ensemble des projets qui avaient été fixés dans la déclaration de politique communale. Il nous reste trois ans et il y a moyen de faire encore pas mal de choses."