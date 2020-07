Pas de festival cet été ? Stream On Stage trouve une parade

Stream On Stage fait vivre la musique live, malgré l'absence de festival cette année - 14/07/2020 Aucun festival de musique cet été, des concerts et évènements culturel qui subissent des annulations en chaîne. Pendant ce temps, les équipes techniques sont à l’arrêt, voire au chômage. Le matériel audiovisuel ne sort plus de ses caisses. Deux ingénieurs du son décident de ne pas rester les bras croisés et rassemblent une équipe pour créer du spectacle, tout en respectant les mesures sanitaires.