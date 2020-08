Parc de l'Europe à Wavre, en face de Walibi: les premiers commerces ouvriront début septembre

Le long du boulevard de l’Europe à Wavre, en face de Walibi, la construction du Parc de l’Europe avance à grand pas. Entamés en novembre dernier, les travaux sont même sur le point de s’achever en ce qui concerne la partie "retail" de ce projet de réhabilitation d’un chancre industriel.

Le Parc de l’Europe, sorti de terre sur l’ancien site Philips abandonné depuis des années, c’est une vaste zone économique d’environ 50.000 m². Le bâtiment le plus visible, à front de boulevard, est composé de sept surfaces commerciales d’assez belle dimension. C’est la société Mitiska, partenaire du promoteur BVI, qui s’est occupée de trouver des locataires. Les premiers noms s’affichent déjà: X2O (salles de bains), JYSK (mobilier et articles pour la maison), Murs (décoration intérieure) et Electro Depot (électroménager et multimédia). L’ouverture de ces quatre magasins aura lieu début septembre. Deux autres enseignes, dont Aveve (produits pour jardin, animaux et pâtisserie), s’installeront fin septembre.