Ottignies : récit du premier patient coronavirus aux cliniques Saint-Pierre

Début mars, Jacky Reginster, ancien conseiller communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, est admis à l’hôpital pour une toux et de la fièvre. Quatre tests plus tard, le diagnostic du coronavirus est bien confirmé. Jackie est le premier patient des cliniques Saint-Pierre à être porteur de la maladie. Le journaliste de la DH Les Sports + Sarkis Geerts l’a rencontré. Il en parlait dans la matinale de BW Matin.

Chaque jour de l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite, secteur durement touché par la crise du Covid 19. Cette opération s’inscrit dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias.

C’est à la clinique du bois de la Pierre à Wavre que le journaliste Sarkis Geerts est allé à la rencontre de Jacky Reginster. "Aujourd’hui, plus de quatre mois après le début de la maladie, il est encore en centre de revalidation", explique le journaliste.

L’homme est resté plus d’un mois dans le coma et a passé de nombreuses semaines aux soins intensifs. "Son histoire est bouleversante et en même temps porteuse d’espoir. Aujourd’hui, c’est un battant. C’est quelqu’un d’extrêmement courageux qui garde le sourire", expose le journaliste. Jacky Reginster se bat maintenant en centre de revalidation pour retrouver son autonomie. Son récit est à retrouver dans les pages de La DH Les Sports +.

