Ottignies-Louvain-la-Neuve: un an seulement après sa désignation, l'échevin Yves Leroy quitte son poste pour raisons de santé

Encore du changement au sein du collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. L’échevin Yves Leroy (liste Avenir), en place depuis janvier 2020, a décidé de se retirer pour raisons de santé.

Yves Leroy s'était présenté aux élections communales pour la première fois en 2018 et avait réalisé le troisième score de sa liste. Il sera remplacé par Nadine Fraselle, mais son départ sera aussi l’occasion de revoir l’attribution des compétences au sein du collège. Yves Leroy s’occupait notamment de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du commerce. Certaines de ces compétences stratégiques reviendront au premier échevin Benoît Jacob.

De Binche à Ottignies

C’est donc au début de l'année dernière qu’Yves Leroy, alors président du conseil communal, avait rejoint le collège, en remplacement de Cédric du Monceau. Binchois d’origine, Yves Leroy est arrivé à Ottignies-Louvain-la-Neuve en 1976. Diplômé en éducation physique et en sciences du travail, il a exercé diverses fonctions à l’UCLouvain avant de prendre la direction du centre sportif du Blocry, un poste qu’il a occupé de 1989 à 2014 et qui lui a valu une certaine notoriété dans la commune et le milieu étudiant.

Très sensible au sort des animaux, Yves Leroy préside par ailleurs l'ASBL Sans Colliers.

Sa démission et la désignation de sa remplaçante seront officiellement actées le 30 mars, lors de la prochaine séance du conseil communal.