Ottignies-LLN : un conseiller communal de la majorité déballe ses états d’âme sur les relations entre la ville et l’UCLouvain

"Les dirigeants universitaires exploitent très bien la situation héritée du passé, déclarait Philippe Delvaux. Mais il est inacceptable qu’au moment où les bénéfices de l’UCLouvain augmentent et que les impôts ou taxes payés à la ville restent nuls ou presque, il n’y ait aucun répondant quand nous leur demandons d’intervenir dans toute une série de dépenses non assumées. "

Dans cette lettre, Yves Leroy s’en prend à l’échevin Philippe Delvaux (Ecolo). Il lui reproche de critiquer sans cesse, et de façon injuste, l’UCLouvain. Il y a quelques semaines encore, dans les colonnes de Médor, Philippe Delvaux estimait que la contribution financière de l’université au fonctionnement de la commune était insuffisante. Dans des termes cinglants.

En quelques années, les relations entre la ville et l’UCLouvain se sont détériorées. Rien ne transparaît dans les discours officiels, mais les rapports sont tendus. En 2019 par exemple, à l’initiative de l’échevin Philippe Delvaux, une taxe sur les surfaces de bureaux avait été votée. L’UCLouvain y avait finalement échappé, après avoir contesté la conformité de la taxe auprès du gouvernement wallon . Mais la pilule lui est restée en travers de la gorge. Et depuis, les motifs de friction se sont accumulés. L’article de Médor n’a pas arrangé les choses. Après la parution, l’université s’est bien gardée de réagir officiellement. Mais son administratrice générale a tout de même contacté la bourgmestre d’Ottignies-LLN, Julie Chantry, pour lui faire part de son mécontentement.

Pour Yves Leroy, fin connaisseur des rouages de l’UCLouvain et des instances communales, cet article est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il estime que l’attitude hostile de Philippe Delvaux, "coutumier de dénigrements publics de l’université", est incompréhensible et contreproductive.

Interrogée ce vendredi, la bourgmestre dit ne pas être très heureuse de cette situation. Elle parle d’une maladresse dans le chef de son échevin des finances qui n’aurait pas dû s’exprimer de cette manière.

"Louvain-la-Neuve coûte beaucoup à la commune, explique Julie Chantry. Faut-il rendre l’UCLouvain responsable? Non, évidemment. Il faut souligner les apports considérables de l’université, mais sa présence induit aussi un coût qui pourrait être problématique à l’avenir. Mais ça ne doit pas pourrir les relations avec l’UCLouvain. Il faut faire fonctionner le projet et assurer l’entretien et le fonctionnement de la ville."