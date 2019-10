Ottignies-LLN remplace quatre chaudières au gaz par une chaufferie au bois: les rejets de CO2 diminuent de 92%

Ottignies-Louvain-la-Neuve passe à l’action pour réduire son empreinte carbone. Elle a financé l’installation d’une nouvelle chaudière au bois à Céroux-Mousty, pour chauffer l’école de Céroux, la salle des fêtes, un restaurant et la cure. L’investissement s’élève à 150.000 euros (avec un subside wallon de 35%), la ville compte l’amortir au bout de quinze à vingt ans.

Cette chaufferie de nouvelle génération remplace quatre engins vétustes qui consommaient 30.000 m³ de gaz par an. Elle se compose de trois parties: un silo de 40 m³ pour stocker le bois (il faudra sans doute le recharger cinq ou six fois par an), une chaudière ultra-performante alimentée automatiquement par une vis sans fin, et un grand ballon tampon de 5000 litres qui envoie l’eau chaude dans les différents circuits. Des compteurs de chaleur permettent de mesurer précisément la consommation de chaque bâtiment.

Le bois, moins cher que le gaz

Le premier avantage de cette installation, c’est la réduction drastique des émissions polluantes: 92% de CO2 en moins par rapport aux anciennes chaudières.

Deuxième avantage, le coût du combustible: le bois est quasiment deux fois moins cher que le gaz et son prix est stable.

"Ce prix ne dépend pas du tout de facteurs géopolitiques qu’on ne contrôle pas, explique Caroline Lambin, de la coopérative Coopeos, qui a mené le projet à bien. Ce qui coûte le plus dans le bois, c’est la main d’œuvre. Et le coût de la main d’œuvre évolue seulement avec l’indexation. Pour une commune ou pour une école, c’est donc très intéressant de pouvoir prédire son budget chauffage d’année en année."