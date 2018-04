Ottignies-LLN: dans l'opposition depuis 2000, les libéraux rêvent d'un retour aux affaires

L’opposition libérale se met en ordre de marche en vue des élections communales à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ce jeudi matin, la cheffe de file fraichement désignée, Bénédicte Kaisin, a dévoilé les ambitions et quelques priorités du programme de la liste OLLN 2.0.

Les ambitions d’abord: faire mieux qu’au dernier scrutin, forcément. En 2012, OLLN 2.0 avait obtenu 34% des suffrages, ce qui en faisait la première force politique de la commune. Avec douze sièges, les libéraux étaient pourtant maintenus dans l’opposition par l’Alliance citoyenne (Ecolo-Avenir-PS) au pouvoir depuis 2000.

Le 14 octobre prochain, OLLN 2.0 vise 40% des voix. La liste n’est pas encore complète, il reste quatre places à prendre. Bénédicte Kaisin cherche en priorité des femmes et des candidats résidant à Louvain-la-Neuve où les libéraux sont traditionnellement moins forts. Seul autre nom sûr à ce stade, celui de Jacques Otlet: l’ancien bourgmestre était tête de liste en 2012, il occupera cette fois la dernière place.

Urbanisme, mobilité, sécurité, proximité

En ce qui concerne le programme, les libéraux mettent l’accent sur l’aménagement du territoire. Ils veulent notamment revoir le rythme des projets urbanistiques qui, selon eux, ne tiennent pas toujours compte des besoins de la population. La densification doit être plus progressive et moins intensive. "Aujourd’hui, ce sont les promoteurs qui dictent le tempo", affirme Bénédicte Kaisin.

En ce qui concerne la mobilité, OLLN 2.0 propose la création d’une navette (un petit véhicule hybride) qui relierait les deux centres-villes aux quartiers périphériques, la refondation des lignes TEC qui parcourent le territoire communal et l’octroi d’une prime pour l’achat d’un vélo électrique.

En matière de logement, les libéraux ottintois proposent de rembourser les additionnels communaux au précompte immobilier aux jeunes Ottintois qui veulent s’installer dans la commune et qui en sont empêchés en raison de la pression foncière et des prix élevés. Ils souhaitent aussi renforcer le cadre policier, installer des caméras de surveillance sur les places et dans les lieux de passage, encourager les contacts avec les agents de quartier et améliorer la communication concernant les chantiers en cours sur le territoire communal.

"Toutes les idées que nous avons depuis des années, nous n’avons jamais eu l’occasion de les appliquer, elles restent valables", poursuit Bénédicte Kaisin.

Renverser la majorité, le rêve

Pour les libéraux, la campagne s’annonce tout de même difficile après l’annonce, en février, d’une reconduction de la tripartite au pouvoir. "Cette Alliance citoyenne n’a de citoyenne que le nom, l’annonce va renforcer la défiance envers le politique car les gens vont se demander à quoi ça sert d'aller voter", déplore Bénédicte Kaisin pour qui les partis au pouvoir ne chercheraient qu’à offrir une rente de situation à leurs échevins.

OLLN 2.0 a un temps rêvé de composer une liste commune avec le groupe Avenir (tendance cdH), quitte à lui laisser la première place. Mais le projet a capoté, Avenir préférant poursuivre son aventure avec Ecolo et le PS. Aujourd'hui, les libéraux comptent beaucoup sur l’émergence (supposée ou déjà annoncée) de deux autres listes, Défi et LOCAL.e (liste citoyenne), pour modifier l’équilibre des forces en présence, et peut-être renverser la majorité par le jeu de nouvelles alliances.