Orp-Jauche investit dans les bassins d'orage

C'est la saison des orages...Ils s'accompagnent parfois de pluies diluviennes. Dans le Brabant wallon, à Orp Jauche, on en sait quelque chose. La commune est particulièrement touchée par les inondations et les coulées de boues. La dernière fois, c'était fin avril. Les changements dans les pratiques agricoles, avec des cultures intensives et peu couvrantes, expliquent en partie cette situation. Pour éviter aux habitants de devoir sortir seaux et raclettes, les autorités d'Orp-Jauche investissent dans la construction de bassins d'orage depuis plusieurs années. C'est encore le cas aujourd'hui avec un nouveau bassin de rétention d'eau qui va être aménagé. Les travaux démarrent aujourd'hui rue de la Thisnes. "C'est une nécessité", explique le bourgmestre Hugues Ghenne. " On a pris conscience qu'il fallait préserver la population des problématiques d'érosion. Il fallait construire 25 bassins d'orage. Ce qui est énorme en terme de budget pour une petite commune. En moyenne la construction d'une zone de rétention coûte près de 250 000 euros. On en a déjà construit une dizaine, il en reste donc une quinzaine. Pour l'instant, Orp-Jauche n'est pas protégée partout mais là où sont construits les bassins, elle l'est. Sur la zone de la rue de la Thisnes, on a déjà réalisé deux zones de rétention sur 400 mètres. Ce sera la troisième. J'espère que les habitants pourront enfin souffler".

Au final, cela pèse sur le budget.

Un sérieux budget donc pour la commune que ces bassins d'orage. Mais pour le bourgmestre Hugues Ghenne, on a pas le choix : "ce sont des coûts énormes pour une petite commune. Une commune ne peut pas se substituer à une bonne pratique agricole. Un bourgmestre peut prendre des arrêtés de police mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas interdire certaines cultures, il y a des cultures de printemps et des cultures d'hiver donc non couvrantes au niveau du sol et puis les pluies deviennent de plus en plus grandes. Donc on est obligé d'agir ou alors on abandonne la population à la boue et à la souffrance. C'est un engagement, donc on le fait mais ça coûte énormément d'argent".

Les travaux pour réaliser ce nouveau bassin de rétention d'eau devraient durer deux mois.