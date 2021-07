Orages et fortes pluies ce samedi en Brabant wallon, avant de nouvelles intempéries annoncées pour dimanche

Plusieurs communes du Brabant wallon ont encore été touchées par des orages accompagnés de très fortes pluies ce samedi après-midi. A Chastre, par exemple, il est tombé jusqu’à 30 litres d’eau par mètre carré en moins d’une heure, ce qui a causé de nouvelles inondations et coulées de boue.

Même scénario dans la commune voisine de Walhain, où on a relevé entre 25 et 30 litres par mètre carré en très peu de temps. Là aussi, des rues et des jardins, déjà inondés plusieurs fois ces dernières semaines, se sont à nouveau retrouvés sous eau. Un concert prévu en début de soirée au Château de Walhain a dû être annulé.

Alerte jaune

Les orages se sont également abattus sur les communes de Perwez et Beauvechain. Lassés, les habitants qui ont subi des dégâts redoutent les nouvelles intempéries annoncées pour dimanche. L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages pour l’après-midi et la soirée sur l’ensemble du pays.