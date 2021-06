Orages en Brabant wallon: inondations et coulées de boue dans plusieurs communes (photos)

Les orages n’ont pas épargné le Brabant wallon mercredi soir. De fortes pluies sont tombées en très peu de temps, provoquant inondations et coulées de boue. Plusieurs communes ont été touchées, parmi lesquelles Tubize, Ottignies, Wavre, Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain.

"La priorité, c’est de sécuriser les accès, ce qu’on a commencé à faire hier soir, souligne Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. Nous nettoyons aussi les avaloirs et tout ce qui permet d’évacuer l’eau rapidement. Et puisque nous avons reçu un nouveau bulletin d’alerte de l’IRM, nous avons décidé d’installer des ballots de paille à l’entrée du chemin des Prés communs pour créer un barrage qui permettra à l’eau de s’écouler dans une prairie, pour atténuer le risque de coulées de boue."

Sur le haut de Perbais, des ballots de paille ont été installés pour canaliser l'eau et la boue qui arriverait des champs en cas de nouvel orage. - © Hugues Van Peel - RTBF

L'Orne a débordé

Un peu plus loin, à Chastre, on observe encore ça et là les traces d’une soirée d’orage: des champs sous eau, de la boue dans les rues, des amas de graviers au début des chemins et des cours d’eau gonflés par la pluie.

Parmi les sinistrés de la commune, un jeune couple installé rue du Tilleul à Cortil depuis quelques années seulement. Mercredi soir, tout est allé très vite.

"Aux alentours de 22h30, on a constaté l’eau qui coulait dans la rue. A ce moment-là, nous n’étions pas trop inquiets. Puis à 23h30, c’était un torrent. L’Orne est sorti de son lit, le jardin a été complètement inondé, il y avait 80 centimètres. L’eau rentrait dans la maison des quatre côtés. Et en moins de vingt minutes, on avait de l’eau jusqu’au genou à l’intérieur."