Ohain et Opprebais vous dévoilent leurs trésors cachés

Les mois d’été sont l’occasion de découvrir les lieux d'exception qui se trouvent juste à côté de chez soi. Faire du tourisme en Brabant wallon, c’est tout à fait possible ! Aujourd’hui, direction Ohain et Opprebais.

Ce jeudi, Pierre Nizet, journaliste à La Capitale était invité dans la matinale de BW matin. Chaque jour de l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite, secteur durement touché par la crise du Covid 19. Cette opération s’inscrit dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias.

Toute cette semaine, le quotidien La Capitale met en avant les plus beaux villages du Brabant wallon. Les lecteurs du journal peuvent d’ailleurs se prononcer sur leur coup de cœur et élire le plus beau village de la province.

Première étape : Ohain. "C’est une commune pas très éloignée de Court-Saint-Etienne, où j’habite.", explique le journaliste Pierre Nizet. Pour lui, la place communale est particulièrement remarquable : "Au milieu de cette place, il y a un kiosque, alors qu’il y en a très peu dans notre province. A Ohain, ce n’est pas l’église au milieu du village, mais bien le kiosque au milieu du village !".

A une trentaine de kilomètres d’Ohain, La Capitale fait aussi arrêt à Opprebais, dans la commune d’Incourt. Pour Pierre Nizet, le village vaut le détour : "C’est un véritable coup de cœur que j’ai eu. Je me suis garé près de la petite école communale et j’ai fait quelques mètres pour arriver à une ferme-château du XIIIe siècle. Le château est en ruine, mais il reste un vrai cachet. La ferme, elle, est habitée, mais il y a moyen d’aller dans la cour et de humer ces odeurs rurales, ces odeurs de campagne." Avant de quitter Opprebais, le journaliste vous invite à visiter son ancienne carrière. Du dépaysement, au cœur du Brabant wallon.