Nuit d’éclairs et pluies diluviennes: les orages ont à nouveau fait des dégâts en Brabant wallon

Comme il y a deux semaines, le Brabant wallon a été frappé par de violents orages cette nuit, des pluies torrentielles accompagnées d'une forte activité électrique. Plusieurs communes ont été touchées, comme Chastre, Walhain, Incourt, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Perwez. A certains endroits, il est tombé 40 litres au mètre carré en moins d’une heure.

"On a des coulées boueuses à plusieurs endroits de la commune, notamment à des endroits qui avaient déjà été touchés début juin, déplore Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. On a aussi des caves et des habitations sous eau. On a commencé à nettoyer les routes et il faut aller assez vite car on nous annonce encore des intempéries pendant le week-end."