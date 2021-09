Nuisances et abus d’alcool à LLN : la bourgmestre prend des mesures pour encadrer les rassemblements de jeunes

"Il y a eu beaucoup de plaintes des riverains sur des nuisances jusqu’à une heure avancée dans la nuit, explique-t-elle. Deux jeunes ont été emmenés aux urgences pour un début de coma éthylique. Et le samedi matin, le parc était extrêmement sale. Il y a vraiment des choses que nous ne pouvons pas tolérer. Il s’agissait principalement de jeunes en âge scolaire, donc pas des étudiants. D’habitude, les vacances sont plus calmes sur ces questions-là. Il y avait déjà eu des rassemblements en mai et en juin, mais c’était plus réparti dans la ville. Tandis qu’ici, c’est vraiment concentré au parc de la Source."

Des débordements ont été constatés ces dernières semaines à Louvain-la-Neuve, principalement les vendredis soir. Des jeunes, très jeunes parfois, ont pris l'habitude de se rassembler par centaines au parc de la Source, à côté de la place de l’Université. L’ambiance est conviviale, mais certains boivent trop, la musique résonne très tard et les déchets se ramassent à la pelle le lendemain.

Dans ce contexte, comme elle l’avait fait à la fin de l’année scolaire, la bourgmestre a pris une ordonnance de police qui interdit la détention et la consommation d’alcool pour les jeunes de moins de 16 ans sur tout le territoire de Louvain-la-Neuve.

Des mesures spécifiques ont aussi été prises pour le parc de la Source. Les rassemblements y sont tolérés, mais les participants devront désormais repartir avec leurs déchets. Seule la musique non amplifiée (donc pas de radio ni de baffle) sera autorisée uniquement entre 10 heures et 22 heures. Pour les majeurs, la détention et/ou la consommation d’alcool est tolérée uniquement dans ce créneau horaire.

Et si les règles ne sont pas respectées, des mesures plus strictes pourraient être prises.

"On est d’accord que des rassemblements se déroulent, mais si les choses n’évoluent pas bien, on pourrait aller, peut-être, vers des mesures plus fortes avec des interdictions de rassemblements. Cela devra être évalué."

Autour du lac de Louvain-la-Neuve, les règles n'ont pas changé depuis la fin du mois d'avril: pas de barbecue et plus d'alcool pour les majeurs après 22 heures, seule la musique non-amplifiée est autorisée (jusque 22 heures) et les déchets doivent être emportés ou jetés dans une poubelle ou un conteneur approprié.