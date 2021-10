Nouveau changement au sein du collège communal à Ottignies-LLN : l’échevin Ecolo David Da Camara va quitter son poste

Parmi les réalisations dont David Da Camara est le plus fier, il y a la promotion du street art dans la commune. © Hugues Van Peel - RTBF

La nouvelle s’est répandue rapidement ce mardi matin à Ottignies-Louvain-la-Neuve: l’échevin Ecolo David Da Camara va quitter ses fonctions le 14 décembre. Voilà qui aura sans doute étonné beaucoup d’Ottintois et d’Ottintoises. Et pourtant, l’intéressé nous assure qu’il ne s’agit pas d’une surprise. "On avait décidé que ce serait un demi-mandat, ou une partie du mandat, que j’accompagnerais le début de la mandature de Julie Chantry, et que je reprendrais ma liberté ensuite, confie-t-il. Je n’avais pas l’intention de m’incruster." David Da Camara est échevin depuis 2006, successivement en charge de la culture, du budget, des finances, de l'informatique, de la mobilité et des voiries. Avant les dernières élections, comme le veulent les règles internes au sein d’Ecolo, il avait sollicité (et obtenu) une dérogation pour enchaîner un troisième mandat. Il décide aujourd’hui de s’en aller pour permettre à quelqu’un d’autre de prendre le relais et de s’installer dans la fonction, dans la perspective des prochaines élections communales. Un renouvellement des cadres, en quelque sorte. "Je n’ai pas de regret, j’ai donné tout ce que je pouvais donner. Si je reste plus longtemps, je vais devenir misanthrope, je risque de m’énerver trop facilement, dit-il en rigolant. Non, sérieusement, il ne faut pas s’user trop. Le quotidien du métier d’échevin, les plaintes, les récriminations, cela ne va pas me manquer."

Le successeur désigné en novembre

Mais le futur ex-échevin ne quitte pas totalement la vie politique, puisqu’il restera conseiller communal. "Cela fait partie de ma liberté de mandataire de rester et d’honorer quand même le mandat jusqu’au terme. Et puis en restant, je pourrai aider la personne qui va me succéder. Mon expérience peut être utile à tout le monde." Qui va remplacer David Da Camara? Ce sera forcément une conseillère ou un conseiller Ecolo, mais la décision ne sera prise qu’en novembre. "Cela doit faire l’objet d’un processus interne au sein d’Ecolo, explique Julie Chantry, bourgmestre. Les conseillers communaux sont informés depuis un peu plus longtemps, pour qu’ils aient l’occasion de réfléchir. C’est une fonction qui nécessite un réel engagement, qui nécessite quasiment de mettre de côté son travail actuel si on en a un."

Départs en cascade

En moins de deux ans, la composition du collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve aura connu quelques changements de taille. En janvier 2020, c’est l’échevin Cédric du Monceau (cdH) qui décidait de s’en aller. En mars 2021, Yves Leroy, qui avait remplacé Cédric du Monceau, annonçait à son tour sa volonté de partir. Aujourd’hui, c’est David da Camara. Est-ce le signe d'un malaise au sein de la majorité? "Alors là, vraiment pas, répond la bourgmestre. Il y a une très chouette ambiance de travail au sein du collège, une ambiance sereine et constructive, il n’y a pas de dissension. On laisse partir David avec un petit pincement au cœur. Humainement, c’est un peu compliqué parce que David est quelqu’un avec qui on s’entend très bien et avec qui j’ai personnellement beaucoup de plaisir à travailler."