Non-respect des règles Covid en Brabant wallon: entre trente et quarante PV dressés chaque jour

Qu’en est-il du respect des règles imposées par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus? Couvre-feu, interdiction des rassemblements, port du masque, fermeture des commerces et de l’Horeca: en Brabant wallon, les services de police sont aux aguets. En moyenne, entre trente et quarante procès-verbaux sont dressés chaque jour dans la province, de Jodoigne à Braine-l’Alleud en passant par Louvain-la-Neuve où les patrouilles sont régulièrement amenées à intervenir dans des kots où des groupes d’étudiants font la fête.

Le rythme des verbalisations a donc progressivement repris ces dernières semaines après le creux observé cet été. Mais la police ne sanctionne pas systématiquement. Le procureur du Roi, Marc Rézette, n’est pas un adepte du "tout répressif".

"Depuis le départ, les policiers travaillent avec un double-levier, explique-t-il. D’une part, le rappel de la loi, donc le préventif. Et d’autre part, lorsque la situation le justifie, le répressif, en ultime recours, lorsqu’on se trouve face à des personnes de mauvaise foi ou qui, de façon répétée ou de manière irresponsable, ne respectent pas les règles de confinement ou de distanciation."

Une amende de 250 euros

Pour les personnes verbalisées, il y a deux possibilités. Premièrement, l’offre de transaction, autrement dit le paiement d’une amende. Deuxièmement, une citation devant le tribunal de police (et non plus devant le tribunal correctionnel comme ce fut le cas précédemment), pour les récidivistes par exemple, pour ceux qui refusent la transaction ou pour ceux qui ne la paient pas après l’avoir acceptée.

"L’offre de transaction pour les particuliers, c’est 250 euros, poursuit Marc Rézette (NDLR: pour un commerçant, elle s'élève à 750 euros). Et il faut savoir que devant le tribunal de police, l’amende minimum est de 208 euros et elle peut aller jusqu’à 4.000 euros. L’offre de transaction se rapproche donc du minimum. Et si on ajoute les frais de procédure, on arrive tout de suite à ce montant-là, donc on a tout intérêt à accepter l’offre de transaction."

Et c’est généralement ce qui se passe, la majorité des contrevenants acceptent de payer l’amende. Depuis le début de la crise au mois de mars, environ 4.400 procès-verbaux ont été dressés en Brabant wallon pour non-respect des règles Covid.