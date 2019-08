Nivelles : le pollueur devra payer pour les déchets verts déversés le long des cours d'eau

La ville de Nivelles prend le taureau par les cornes. Elle vient d’envoyer un courrier aux riverains de tous les cours d’eau nivellois pour rappeler qu’il est interdit de déverser des déchets verts sur les berges. Pascal Rigot, l’échevin du développement durable, explique que "c’est un problème qui subsiste d’année en année. On a beau sensibiliser, on a beau informer, le problème subsiste".

Ce broyat déversé sur la berge va se retrouver dans la Thines après la prochaine averse. Il va appauvrir l'eau en oxygène et en lumière. Il est donc néfastes pour l'écosystème. - © Monika Wachter - RTBF

Sébastien Delferrière, chargé de projet au Contrat de rivière Senne - © Monika Wachter - RTBF

Les déchets verts ne sont pas bons pour les rivières

L’asbl "Contrat de rivière Senne" suit l’état des cours d’eau de près. C’est elle qui alerte les communes. Sébastien Delferrière, chargé de projet au Contrat de rivière, explique les dangers pour l’écosystème. "Tous ces déchets verts vont se déverser dans le cours d’eau. Et ça va vraiment avoir un impact néfaste sur la faune et la flore, notamment sur l’apport de lumière et d’oxygène. Les escargots d’eau, les larves de libellules ou encore les crevettes d’eau douce sont impactés ainsi que les poissons et les batraciens. La flore va également être impactée par le manque de lumière et le manque d’oxygène avec le développement de plantes invasives néfastes aussi pour la biodiversité".