Nivelles : la Ville va inaugurer un parcours d’art dans l’espace public

Le 26 juin prochain, la Ville de Nivelles inaugurera un parcours d’art baptisé "ArtinSitu ". Le projet est le fruit d’une collaboration entre la Ville, le centre culturel et cinq comités de quartier. "L’idée est de permettre à chaque quartier de se réapproprier son espace public au moyen d’une œuvre", explique Gregory Leclercq, échevin de la culture. Après un appel à candidature, la Ville a écrémé les candidats et laissé le soin aux comités participants de choisir leurs artistes, et les lieux où les œuvres seront exposées.

Stromae et Elvis

Dans le quartier résidentiel du Petit Baulers, nous avons ainsi rencontré Gaëtan De Nys (alias Jekyll) pendant l’installation de trois grands panneaux en bois, le long d’un chemin de promenade. Avec une bombe et un pochoir, il a réalisé des portraits dessus. "Il y avait une demande pour que je fasse un portrait de Stromae, et j’ai aussi fait Elvis, qui est une figure connue et généralement appréciée." Sur le troisième panneau, un petit garçon sur la plage fait office de clin d’œil aux enfants du quartier. Trois œuvres supplémentaires seront encore installées, dans d’autres quartiers, d’ici au 26 juin. Il y aura notamment une sculpture en acier corten avec des vitraux. Dans la rampe d’accès au souterrain de l’ancienne gare, une grande fresque murale a déjà été réalisée par l’artiste nivellois Sébastien Theys.

La Ville a débloqué un budget d’environ 30.000 pour réaliser son parcours d’art urbain, qui sera accessible gratuitement aux promeneurs pendant tout l’été.