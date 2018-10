Nivelles : La rénovation du Waux-Hall débutera en 2019

Au menu de la réunion du conseil communal de Nivelles hier soir : la rénovation du Waux-Hall, un centre culturel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et un espace d'exposition. Cela fait plus de 10 ans que les pompiers ont fait remarquer que des travaux étaient nécessaires pour répondre aux normes de sécurité. Aujourd'hui, ces travaux paraissent être en bonne voie de réalisation.

Sur la scène de la grande salle de spectacle, Pierre-Yves Darquenne, directeur du centre culturel depuis 4 ans, fait l'inventaire des travaux nécessaires à la remise en conformité du lieu. "Il existe une particularité ici", dit-il. "Il y a un espace en-dessous de la scène. Donc pour ne pas laisser passer le feu entre le dessous et le dessus de celle-ci, nous devons complètement la remplacer."

Il faudra aussi changer la machinerie de scène, installer des portes coupe-feu, ou encore revoir le débit d’eau réclamé par le service d’incendie, etc. "Tout cela pour un budget de plus de 800.000 euros", précise l'échevine de la culture, Evelyne Delpée. "Il faut d'abord désigner l'entreprise avant la fin de l'année 2018. Quant aux différentes étapes des travaux, je pense qu'elles doivent être discutées en étroite collaboration avec le service de travaux de la ville mais aussi avec le centre culturel et la bibliothèque. Le but est de maintenir tous les espaces culturels ouverts le plus longtemps possible."

En attendant ces transformations, le directeur du centre culturel insiste : "Le public n'est pas en danger. Nous avons toujours l'autorisation d'utiliser la salle. C'est juste qu'en cas d'incendie, le feu se propagera moins rapidement après les travaux."

Selon l'échevine de la culture, ces travaux devraient commencer début 2019.