Nivelles: Isis, le chien maltraité va-t-il être restitué à ses maîtres?

L'asbl "Sans Collier" lance un appel sur les réseaux sociaux. L'association demande aux internautes de s'opposer à la décision du bourgmestre de Nivelles de restituer le chien Isis à ses anciens propriétaires.

Le poste indique : "Isis, la chienne jetée dans le vide, de cinq mètres de haut à plusieurs reprises, et dont nous avions dévoilé les vidéos écœurantes de cette maltraitance doit être rendue à ses anciens propriétaires !". L'asbl demande aux internautes de contacter le bourgmestre de Nivelles : "Une décision sidérante et incompréhensible prise par le Bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart (MR)". "Sans Collier" précise qu'Isis serait rendu aux parents et non à l'adolescent, qui ne vivrait plus là. Il n'a d'ailleurs plus le droit d'approcher l'animal.

L'asbl avait dévoilé, début octobre, une vidéo prise par le propriétaire de la chienne Isis. On voit y l'animal terrifié, sur un rebord de fenêtre, être poussé dans le vide. L'animal plonge dans l'obscurité et chute de 5 mètres. Les faits se seraient produits à plusieurs reprises. L'association a porté plainte et l'animal avait été retiré aux propriétaires.