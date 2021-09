Nethen : la culture de la terre au rythme des chevaux de trait

A Nethen, chevaux de trait et machines agricoles d’antan sont de sortie pour la récolte des pommes de terre. Il s’agit d’une initiative de la coopérative " Graine de Vie ".

Sur place, après deux heures de travail, les pommes de terre peuvent être ramassées. Une partie de la récolte sera destinée aux groupements d’achat et à l’épicerie du village.

Olivier Gillain (maraîcher en traction animale) : "Nous avons proposé aux villageois soit de venir jeter un coup d’œil soit de venir nous aider au ramassage. Il est vrai que les chevaux arrachent les pommes de terre mais il reste encore une grosse partir du travail qui consiste à les ramasser. C’est un travail qui demande beaucoup de main-d’œuvre et c’est pour cette raison que nous avons lancé un petit appel auprès des habitants pour qu’ils aident au ramassage où qu’ils découvrent cette ancienne méthode d’arrachage".

Il s’agit d’un travail peu commun de nos jours puisqu’Olivier Gillain cultive exclusivement avec ses chevaux.

"Je suis le rythme du cheval. Il s’agit d’un travail qui ne s’effectue pas à la même vitesse qu’au moyen d’un tracteur. Le binage et le désherbage sont principalement effectués avec les chevaux ainsi que certaines récoltes. On en tire beaucoup de plaisir et je trouve que c’est une façon respectueuse de travailler le sol".

La coopérative " Graine de Vie " propose d’autres produits et organise d’autres événements et formations tout au long de l’année.

