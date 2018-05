Ne jetez plus vos capsules de café en aluminium, déposez-les au parc à conteneurs!

Depuis le premier mai, les habitants du Brabant wallon peuvent déposer leurs capsules de café en aluminium dans les parcs à conteneurs de la province, ainsi que dans le recyparc de Braine-le-Comte. L’intercommunale inBW et la société Renewi (qui gère les parcs de Mont-Saint-Guibert et de Braine-le-Comte) ont accepté de participer à un projet-pilote initié par Nespresso.

Le célèbre fabricant de dosettes individuelles proposait déjà plusieurs solutions de recyclage à sa clientèle (dépôt dans les boutiques Nespresso ou dans l’un des 1000 points de collecte en Belgique et au Luxembourg, ou restitution des capsules aux services de livraison), mais ce nouveau partenariat lui permettra d’augmenter encore le nombre de capsules recyclées. Actuellement, une capsule sur quatre est recyclée en Belgique et au Luxembourg, selon Nespresso, soit une augmentation de 5% entre 2017 et 2018.

L'aluminium est fondu et réutilisé

Concrètement, les consommateurs peuvent désormais gratuitement venir déposer leurs capsules usagées dans un conteneur spécifique, quelle qu’en soit la marque, tant qu’elles sont en aluminium.