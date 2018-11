Musée Wellinton: une expo sur les femmes et les nouvelles technologies 1918-2018

La première guerre mondiale a donné un coup de fouet aux innovations technologiques et médicales. Les femmes y ont participé. Mais elles sont méconnues du grand public. Sauf Marie Curie qui a participé au développement de la radiologie. C'est le personnage phare de cette exposition qui veut mettre en lumière les femmes scientifiques, astrophysiciennes, programmeuses ou encore biologistes, européennes ou encore outre-Atlantiques.

L'exposition se décline en trois volet : Les origines de la radiologie et la vie de Marie Curie. La grande guerre au front sans les fusils qui parlent notamment des médecins et infirmières à l'arrière du front. Et trois exemples de nouvelles technologies : la miniaturisation, la robotique et l'informatisation. Des pièces rares ont été prêtées pour cette exposition comme par exemple une table de radiologie authentique de 1916 ou encore les premiers défibrillateurs.

L'exposition se tient jusqu'au 13 janvier 2019 au Musée Wellington à Waterloo, de 10 à 17 heures. Des conférences, animations et débats sont aussi organisées sur le thème de l'exposition.