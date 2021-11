Mont-Saint-Guibert ne veut pas de la centrale biomasse de l'UCLouvain sur son territoire et compte introduire un recours

Les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne ont donné leur feu vert à la construction d’une centrale biomasse au creux de la sablière de Mont-Saint-Guibert. C’est l’entreprise Green Belgian Environmental Solutions (GBES, une filiale de Veolia) qui pilote ce projet dont l’objectif est de couvrir 100% des besoins en énergie de l’UCLouvain (chauffage et électricité), avec une énergie considérée comme verte et renouvelable.

La centrale biomasse sera principalement alimentée par du bois issu de recyparcs wallons. Mais on y brûlera également des déchets verts et des sous-produits de l’industrie alimentaire, soit 55.000 tonnes par an.