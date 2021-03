Mode d'emploi de la vaccination en Brabant wallon: lancement de la prochaine phase le 15 mars, mais certains centres ouvriront plus tard

Le lancement lundi prochain de la phase 1B de la vaccination en Wallonie (pour les plus de 65 ans, les 45-65 ans présentant un risque car porteurs de certaines maladies et les personnes exerçant des fonctions dans la police, chez les pompiers où dans les services d’ambulances) suscite bon nombre d’interrogations. Qu’en est-il de la situation en Brabant wallon? A quelle date les centres ouvriront-ils réellement? Quid des convocations? Eléments de réponse.

En Brabant wallon, un centre de vaccination majeur (huit lignes) sera ouvert au PAMexpo de Court-Saint-Etienne. Quatre centres de proximité (deux lignes chacun) seront accessibles à Tubize (Stade Leburton), Braine-l’Alleud (hall omnisports), Wavre (La Sucrerie) et Perwez (Perwex). Mais comme dans les autres provinces, ils ne fonctionneront pas immédiatement à pleine capacité, il faudra quelques jours pour y parvenir. Le 15 mars, le centre installé au PAMexpo n’ouvrira que deux lignes sur huit. A Braine-l’Alleud, on atteindra seulement 20% le premier jour.

A Wavre, la vaccination ne commencera que dans le courant de la semaine prochaine, tandis qu’à Perwez, l’ouverture est prévue le 22 mars. Pourquoi ce décalage? Notamment car il faut engager du personnel médical et infirmier en suffisance, ce qui n’est pas toujours simple. A Tubize, le choix et l’aménagement des locaux ont pris du retard: le centre ne sera pas prêt avant la semaine prochaine, ce qui reportera de quelques jours encore le début de la vaccination.

"On est dans une opération de grande envergure totalement inédite, explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq, l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité. Et donc il faut mettre les choses en place. Il a fallu trouver des lieux, lancer des marchés publics et donc tout le monde fait de son mieux. Les centres qui pourront ouvrir au complet le 15 mars, tant mieux. Les autres ne pourront peut-être en ouvrir que deux sur les huit, mais ça permettra de roder le système."

Les convocations envoyées progressivement

Et qu’en est-il des convocations? Des milliers de courriers ont encore été envoyés en début de semaine, mais toutes les personnes potentiellement concernées par cette phase de vaccination (un million pour toute la Wallonie) ne recevront pas leur convocation en même temps. Surtout, pas de panique.

"Les convocations sont envoyées au fur et à mesure, d’abord aux tranches d’âge les plus élevées. Si on envoyait toutes les convocations en même temps, il faudrait ouvrir des plages horaires sur les quatre prochains mois. Or ici, lorsqu’une personne s’inscrit sur jemevaccine.be, on lui propose des plages horaires sur trois semaines. Il suffit d’introduire le code de 16 chiffres mentionné sur la convocation puis il faut suivre la procédure qui est clairement expliquée. Et s’il y a des questions ou des doutes, nous avons ouvert un call-center, il ne faut pas hésiter à l’appeler. Mais il faut être patient, car il y a beaucoup de demandes et nos agents font au mieux pour répondre à tout le monde."

Un dispositif est aussi prévu pour les personnes à mobilité réduite ou malades qui sont dans l’incapacité de se déplacer jusqu’au centre de vaccination. Des équipes mobiles viendront les vacciner à domicile, mais sans doute pas avant quelques semaines. Ces personnes devront de toute façon s’inscrire dès qu’elles recevront leur convocation.

Des Brabançons déjà vaccinés

Enfin, si le début officiel de la prochaine phase de vaccination en Wallonie est fixé au 15 mars, certains centres situés ailleurs en Wallonie ont déjà commencé à vacciner, notamment à Bierset et Ronquières. En fait, ces centres avaient été ouverts pour la vaccination du personnel de première ligne. Se retrouvant avec des créneaux horaires disponibles et des doses en suffisance, ils ont commencé à convoquer une série de personnes entrant dans la catégorie 1B. C’est ainsi que certains Brabançons ont reçu une invitation à se présenter dans un centre situé en dehors de la province, sans avoir le choix du lieu. Une fois que les centres brabançons seront ouverts, les personnes convoquées pourront choisir celui qu’elles souhaitent.