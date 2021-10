Manifestation à Louvain-la-Neuve pour réclamer la libération de Junior, un étudiant congolais menacé d'expulsion

Une bruyante manifestation a animé la place de l’Université, à Louvain-la-Neuve, en milieu de journée. Une centaine de personnes, majoritairement des étudiants, se sont rassemblées pour soutenir Junior Masudi Wasso, un jeune Congolais de 20 ans menacé d’expulsion.

Inscrit de façon régulière à l’UCLouvain, Junior dispose d’un visa et d’un passeport en règle, mais il a été arrêté à son arrivée en Belgique le 18 septembre. Après un interrogatoire, la police a jugé le motif de son voyage suspect. En quelques jours, un collectif a été mis sur pied et une pétition demandant la libération de Junior a déjà récolté quelque 6000 signatures.

"J’espère de tout cœur qu’il sera libéré, clame Cloé, à l’origine de la pétition. Et dans tous les cas, on continuera à se mobiliser pour Junior et pour tous les autres, ceux dont on n’est pas au courant. Pour Junior, c’est après avoir vu un post Facebook que j’ai lancé la pétition. Mais peut-être qu’il serait resté sous silence, il aurait été renvoyé au Congo et on ne l’aurait jamais su. Nous, citoyens, étudiants, collectifs, on n’a pas envie que des personnes qui n’ont rien fait soient mises en centre de détention et menacées d'expulsion."