Manèges en difficulté à cause du coronavirus: privée de rentrées financières, la Ferme équestre de LLN lance un appel aux dons

A Louvain-la-Neuve, elle est devenue, au fil du temps, une véritable institution. Située au bout du lac, en bordure de la Nationale 238, la Ferme équestre vit des heures difficiles à cause du coronavirus (Covid-19). Toutes les activités ont été annulées: séances d’hippothérapie, cours d’équitation, stages, animations et visites scolaires. L’association craint le pire, faute de rentrées financières.

"Là où les choses s’aggravent, c’est que nous sommes exactement dans la haute-saison, explique Patrick Guilmot, le directeur de la Ferme équestre. C’est le moment de l’année où la ferme fonctionne normalement à plein régime, ce qui nous assure des moyens de subsistance pour l’ensemble de l’année. Nous sommes donc très inquiets."

De mars à juin, pour autant que les activités ne reprennent pas d’ici là, le manque à gagner est estimé à 83.000 euros. Or, pendant ce temps, il faut bien continuer à s’occuper des bêtes: chevaux, vaches, cochons, chèvres, moutons et autres volailles. L’achat de nourriture, de litière et de matériel, sans oublier les soins, l’entretien des prairies et les frais de personnel représentent quelque 6.000 euros par mois. Seul un employé sur la quinzaine de membres de l’équipe n’a pas été mis en chômage temporaire. C’est lui qui assure le travail, avec l’aide de quelques bénévoles.