Malgré le confinement, un enquêteur de Statbel se présente au domicile d'une habitante de Louvain-la-Neuve

Il y a quelques jours, Christelle a reçu un courrier du SPF Economie au sujet d'une enquête de Statbel (l'ancien Institut national de statistiques) sur les forces de travail.

Voilà ce qu'il est dit de cette enquête sur le site de Statbel : "L'enquête sur les forces de travail (EFT) est une enquête socio-économique par sondage menée auprès des ménages. Son but principal est de classer la population en âge de travailler (15 ans et plus) en trois groupes (personnes occupées, chômeurs et inactifs), et de fournir des données descriptives et explicatives sur chacune de ces catégories. Cette enquête est également réalisée dans les autres États membres de l’UE et est coordonnée par EUROSTAT, le service statistique de l'Union européenne. En Belgique, l'EFT est organisée par Statbel. Le but est d’obtenir des informations comparables au niveau européen."

Un enquêteur à domicile

Christelle apprend également que la participation à l'enquête est obligatoire sous peine d'amende et qu'elle doit être réalisée en "face à face", en présence d'un enquêteur de Statbel. Vu le contexte sanitaire, cette habitante de Louvain-la-Neuve s'attend à être recontactée pour fixer les modalités d'un entretien sous une forme plus adaptée au contexte du Covid19.

Et pourtant, sans avoir pris rendez-vous au préalable, un enquêteur s'est présenté ce jeudi vers 15h30 au domicile de Christelle, qui était en plein télétravail. La jeune femme était pour le moins surprise : "Je lui ai dit que ce n'était pas possible vu que, d'une part, je télétravaille, et que donc j'étais en réunion à ce moment-là, et que d'autre part, ça me semble complètement contraire aux mesures de précaution qu'on nous demande de prendre depuis plusieurs semaines maintenant et que j'essaie de respecter au mieux."

Statbel désapprouve

La porte-parole de Statbel ne justifie aucunement le comportement de l'enquêteur. "Ce n'est pas du tout normal. Dans cette crise, nous ne menons pas d'enquêtes à domicile et les enquêteurs ont reçu comme instruction de remettre des cartes de contact dans la boîte aux lettres des personnes dont ils n'ont pas le numéro de téléphone. Et de cette manière, ils demandent à la personne de communiquer son numéro pour que l'enquête puisse être menée par téléphone (...). Apparemment, dans le cas présent, cette procédure n'a pas été suivie."

Il reste donc au moins une personne en Belgique qui n'a pas entendu parler du confinement.