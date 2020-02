Malgré la restructuration chez GSK, le secteur pharmaceutique reste confiant et continue à embaucher

Et la croissance est constante depuis des années, malgré les restructurations que certaines entreprises ont connues. Ainsi, entre 2005 et 2018, le nombre d’emplois dans ce secteur a doublé en Brabant wallon, où se trouvent les principaux acteurs.

"Ce qui me donne beaucoup d’espoir, c’est la qualité des produits en développement dans les sociétés du secteur, explique Sylvie Ponchaut, directrice générale du pôle Biowin. Bien entendu, c’est un secteur où les développements sont longs et risqués. Mais il y a une telle richesse dans la qualité des produits en développement que nous pouvons être assez confiants sur l’évolution du secteur pour toute la Wallonie."

La restructuration et les centaines d’emplois menacés chez GSK annoncent-ils la fin de l’âge d’or du secteur pharmaceutique en Wallonie? Pas vraiment, si l’on en croit le pôle de compétitivité Biowin qui fédère les acteurs wallons de la biotechnologie santé et des technologies médicales.

GSK a servi de moteur pour le développement du secteur pharmaceutique en Wallonie. - © Hugues Van Peel - RTBF

GSK, moteur du développement

GSK est évidemment pour beaucoup dans cette dynamique. Le groupe a joué un rôle moteur pour toute la Wallonie.

"GSK a structuré le tissu industriel. Le groupe a contribué à former quantités de profils. Et comme aujourd’hui les gens sont de plus en plus mobiles, il y a un enrichissement de tout ce terreau par le transfert des personnes venant des plus grosses entreprises vers les petites, et réciproquement. Cette mobilité des talents à travers l’écosystème est extrêmement enrichissante."

La confiance règne donc, malgré la restructuration massive annoncée mercredi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui perdront leur emploi.

"Actuellement, le secteur recrute massivement, on est en demande de cerveaux et de bras chez la plupart de nos membres, poursuit Sylvie Ponchaut. Ce qui est compliqué, c’est que les métiers de la pharmacie sont très segmentés. Vous avez des personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche, vous avez des personnes qui sont en production, d’autres qui développent des brevets, qui assurent le contrôle de la qualité ou qui travaillent dans le domaine du marketing, on a aussi des logisticiens… On ne sait pas encore précisément quels types de profils sont visés dans la restructuration de GSK. Mais à partir du moment où on aura une idée plus précise, on pourra certainement apporter des solutions. Il y a donc de l’espoir, compte tenu des prévisions de nos membres, du nombre de postes vacants et de la qualité des produits en développement."

Innover coûte que coûte

Pour GSK, il reste tout de même à espérer que les choix opérés aujourd'hui seront porteurs. Pour toute entreprise de ce type, le principal souci est de trouver de nouvelles idées, de nouveaux produits à développer. Sans cela, c’est le déclin assuré.

"Une société ne se crée pas pour le plaisir d’exister, explique Paul Tulkens, professeur émérite à l’UCLouvain. Elle se crée et se développe parce qu’elle trouve des produits intéressants qu’elle peut vendre. Evidemment, si GSK devait ne plus vendre ses produits existants et ne plus être capable d’en découvrir de nouveaux, alors oui, elle va disparaître. Mais je pense que ce n’est pas le cas ici. On est dans une situation où GSK désire se recentrer dans certains domaines. Ils pensent qu’ils seront plus actifs dans certains domaines qu’ils ne contrôlaient pas bien."

L'exemple d'UCB

En fait, GSK traverse une phase qu’UCB a connue il y a une dizaine d’années. UCB qui dispose aujourd’hui de 150 postes vacants, pour différents profils, et qui engagera 150 personnes supplémentaires en 2024 à l’ouverture de son nouveau centre biotechnologique à Braine-l’Alleud.

"UCB est un exemple parfait, poursuit Paul Tulkens. Ils étaient spécialisés dans la chimie de petites molécules qu’ils ont exploitées très efficacement. Puis à un moment, ils ont épuisé leur veine et se sont reconvertis en grande partie vers les médicaments biologiques qui ont aujourd’hui un certain succès. Ils ont donc remplacé certains chercheurs par d’autres et développé des domaines qu’ils ne connaissaient pas avant. C’est le propre de toute société, vous grandissez, vous diminuez et vous ne gardez pas toujours le personnel qui vous a permis de remporter vos premiers succès."

Outre les licenciements, GSK annonce son intention d’investir 500 millions d’euros en trois ans en Belgique. Si l’entreprise réussit sa mue, il n’est donc pas impossible qu’elle engage à nouveau dans les prochaines années.