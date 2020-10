"Made in chez nous": Dolfin, un chocolat gourmand

Suite de notre série de l'automne consacrée à ces entreprises belges qui font la réputation de la Belgique. Des sociétés qui s'exportent et qui font preuve d'un savoir-faire. Et cette fois, on va déguster de délicieux chocolats.

C'est dans un zoning à Baulers (Nivelles) que nous nous arrêtons. C'est là que la société Dolfin s'est installée il y a deux ans. Elle existe depuis 30 ans mais elle avait besoin de place. Besoin aussi d'un bâtiment plus respectueux de l'environnement.

Un concept qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Il y a 12 ans, c'était même la première chocolaterie belge à compenser 100% de sa production de carbone. Elle maintient ses efforts depuis, et réalise chaque année un audit pour aller encore plus loin. Elle a lancé aussi une nouvelle marque 100% bio, 100% commerce équitable.

Une entreprise finalement bien dans l'air du temps qui exporte aujourd'hui dans une trentaine de pays.