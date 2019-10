Lutte contre les cambriolages: les caméras ANPR bientôt utilisées dans les enquêtes judiciaires en Brabant wallon

On les utilise déjà pour la perception de la taxe kilométrique des camions ou pour améliorer la sécurité routière, les caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) seront bientôt employées à des fins judiciaires en Brabant wallon.

Ces caméras, qui filment en temps réel, prennent en photo les plaques d’immatriculation de toutes les voitures qui passent à proximité. Et couplées à différentes bases de données, elles livrent instantanément un paquet d’informations: véhicule volé ou signalé suspect dans une affaire, défaut d’assurance ou de contrôle technique, voiture d’une personne portée disparue... Dès qu’une correspondance apparaît, la police reçoit une alerte et peut alors se lancer à la poursuite de l’automobiliste.

Pister les cambrioleurs

Toutes les alertes ne mériteront cependant pas un départ immédiat, un tri sera opéré parmi la masse d’informations, en fonction des priorités définies par le parquet et les forces de l’ordre. Parmi ces priorités, la lutte contre les cambriolages: les caméras vont aider la police à pister les malfaiteurs.

"Généralement, les cambriolages se font par vagues, explique Sylvie Delvaux, cheffe de corps de la zone de police Orne-Thyle, qui couvre les communes de Chastre, Villers-la-Ville, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert et Walhain. On a parfois des témoignages sur des véhicules suspects. Et donc pour peu qu’on ait une immatriculation ou un début d’immatriculation, on peut, entre plusieurs zones ou au sein de la même zone, tisser des liens entre différents faits. Et donc on peut établir un dossier plus important. Cela permet de démanteler des réseaux et de diminuer le nombre de vols dans les habitations."