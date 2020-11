"Louvain-le-mec": un groupe Facebook d'étudiants crée la polémique avec des publications controversées

Polémique à Louvain-la-Neuve, un groupe privé Facebook est pointé du doigt pour des propos jugés sexistes, homophobes et racistes. Pour planter le décor, "Louvain-le-Mec" est un groupe Facebook privé comptant 11.000 membres et créé en réaction à un autre groupe sur le réseau social "Louvain-la-Meuf". Vous l’aurez compris : un groupe est uniquement composé d’hommes, l’autre de femmes. Dans les deux cas, pour la majorité, ce sont des étudiants et étudiantes de Louvain-la-Neuve.