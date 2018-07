Louvain-la-Plage: des pelles, des seaux et des rateaux pour faire le bonheur des enfants

Des caisses avec des pelles, des seaux et des râteaux en plastique font le bonheur des enfants. Ils peuvent se servir gratuitement. Pour les jeux un peu plus sophistiqués comme les boules de pétanques ou les raquettes de badminton, les parents doivent déposer une pièce d'identité. "C'est vraiment formidable que tout cela soit mis gratuitement à disposition des enfants" explique une maman. "Et moi, j'en profite pour me reposer un peu." Un papa souligne une nouveauté qu'il apprécie. "Je vois que cette année ils ont aussi mis de l'eau potable. C'est vrai qu'il fait assez chaud. C'est sympathique".

Un air de mer du Nord

Il y a aussi quelques activités payantes comme le cuistax, la trottinette ou encore le parcours accrobranches. Ce papa dit avec un grand sourire: "Il y a bien sûr des activités payantes, et aussi les boisson et les friandises bien sûr. Comme à la mer !"

Il y a aussi des animations et des concerts à Louvain-la-Plage qui dure jusqu'au dimanche 5 août.