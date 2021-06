Louvain-la-Plage: 300 tonnes de sable sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, pour un été convivial et décontracté

Cette année, la plage n’aura pas exactement la même allure que lors des précédentes éditions. Pour faciliter le respect des distances, les 300 tonnes de sable ont été réparties en différents espaces bien séparés.

"On a opté pour des bandes de sable plutôt qu’une grande plage, explique Jean-Christophe Echement. Et sur ces bandes de sable, on va créer des bulles en plaçant des parasols. On a donc huit bandes où le public pourra s’asseoir et un grand bac pour les jeux des enfants."

Par mesure de prudence, le port du masque sera aussi obligatoire lors des déplacements sur le site.