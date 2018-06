Louvain-la-Neuve: un magasin cambriolé, un voleur interpellé et un policier blessé

Agitation dans le centre de Louvain-la-Neuve cette nuit: la boutique Proximus de la rue Charlemagne a été cambriolée par plusieurs individus. Un sac rempli de téléphones portables a été retrouvé et l'un des auteurs a été interpellé.

Alertée par un alarme aux alentours de 3h30, une patrouille de la police d'Ottignies a remarqué la présence incongrue d'un véhicule devant la boutique, sur le piétonnier. Trois personnes sont alors sorties du bâtiment, l'une d'elle était armée. Les forces de l'ordre ont dégainé et lancé les sommations d'usage. Au moins un coup de feu a été tiré, selon le parquet du Brabant wallon, mais personne n'a été touché.

Course-poursuite et bagarre

Les cambrioleurs ont alors pris la fuite et une course-poursuite s'est engagée dans les rues de Louvain-la-Neuve. Dans un virage serré, la voiture des voleurs s'est retrouvée en difficulté et l'un de ses occupants est tombé du véhicule. Une bagarre s'en est suivie avec les policiers, l'un d'eux a été blessé et se trouve en incapacité pour plusieurs semaines.

Finalement, l'individu a donc été arrêté. Selon le permis de conduire hollandais retrouvé sur lui, il serait né en 1996. Et il ne parle pas le français. Quant à ses complices, pris en chasse par une autre patrouille de police, ils ont finalement disparu dans la nature.

L'enquête a été confiée à la Police judiciaire fédérale du Brabant wallon qui ne manquera pas d'exploiter les images des caméras de surveillance des différents commerces du centre de Louvain-la-Neuve, pour tenter d'identifier les auteurs du hold-up et la façon dont ils ont réussi à entrer sur la dalle avec une voiture.