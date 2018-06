Louvain-la-Neuve: la ferme du Biéreau va rénover ses écuries

Elles datent du seizième siècle et leur charpente est classée. Les écuries constituent la partie la plus ancienne de la ferme du Biéreau. Cette partie du bâtiment est aujourd'hui fort mal en point: la toiture est en partie effondrée et il a fallu étançonner l'intérieur. "C'est à ce moment-là que la ville s'est rendu compte qu'il fallait réagir, explique l'échevine de la Culture d'Ottignies, Annie Galban. On s'est donc réunis avec l'asbl Ferme du Biéreau, le service culture de l'UCL, l'asbl Corps & Logis. On s'est demandés au départ si on devait faire une simple rénovation de la toiture, des châssis... Et on a trouvé qu'on pouvait en faire un projet beaucoup plus élaboré et en faire un nouvel espace culturel".