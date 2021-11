Louvain-la-Neuve : feu vert pour le marché de Noël Louvain-la-Neige

Il y avait des doutes, depuis les décisions prises par le comité de concertation. Les nouvelles règles en vigueur étaient autant de petites épines dans le pied des organisateurs. Ailleurs, comme à Louvain-la-Neuve, pour l’organisation des marchés de Noël, il y a eu beaucoup de questions posées et de nombreuses réunions. Et finalement, Louvain-la-Neige aura bien lieu avec certaines règles imposées.

Jean-Christophe Echement (responsable de la gestion centre-ville) : "Nous avons commencé le montage de Louvain – la -Neige ce jeudi. Les nouvelles sont à nouveau positives. Cela a été compliqué avec la position du CST mais, par rapport à l’année dernière, nous avons la chance de pouvoir à nouveau organiser cet évènement".

Un marché de Noël adapté

En pratique, il y a moins d’accès au marché mais il y a toujours deux places, qui restent les mêmes et une disposition quasi inchangée.

"Nous aurons, exclusivement, une entrée et une sortie avec un point de contrôle pour le CST, précise Jean-Christophe Echement. À l’intérieur du marché la disposition est toujours conviviale, on peut y circuler sans problème et on peut manger assis. Le port du masque est obligatoire et le site est barricadé mais de manière élégante. Avec nos décors habituels de sapins et de barrières nous allons pouvoir faire en sorte que les visiteurs rentrent par une seule entrée et sortent par une seule sortie. Quant au port du masque, nous comptons bien sûr sur la bonne conscience du public. Il y aura des contrôles effectués par les autorités pour que tout soit conforme avec la loi".

Vers une baisse de fréquentation ?

"J’ai très peu d’indices qui pourraient me faire dire qu’il y aura moins de gens qui viendront sur le marché. Explique Jean-Christophe Echement. Autour de moi, je vois qu’il y a de nombreuses personnes qui sont contentes que cet évènement puisse avoir lieu. Il sera peut-être plus fréquenté en journée, les visiteurs évitant l’effet de masse mais nous espérons que nous aurons la même fréquentation qu’habituellement".

Le marché de Noël c’est aussi du travail pour une centaine d’artisans qui ont eu un sérieux manque à gagner, l’année dernière.