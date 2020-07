Louvain-la-Neuve: dès ce mardi, mise en place d'une nouvelle passerelle cyclo-piétonne pour relier les quartiers

Un chantier spectaculaire commence ce mardi à Louvain-la-Neuve : la pose d’une passerelle cyclo-piétonne au-dessus du boulevard de Wallonie. Cette passerelle, qui pourra aussi supporter le passage de véhicules d’entretien et de secours, est une pièce majeure dans la construction du quartier Courbevoie, au-dessus du parking RER. Elle va permettre la jonction entre ce nouveau quartier et ceux de Lauzelle et de la Baraque.

La passerelle reliera le quartier Courbevoie au quartier de Lauzelle en enjambant le boulevard de Wallonie, l'une des entrées de la ville. - © MC-Carré

Un éclairage de nuit

Cette passerelle aura de belles dimensions : cinquante mètres de long pour 3,5 mètres de large. Avec ses deux grandes arches très fines et légèrement évasées, elle aura l’allure d’un pont suspendu.

"On est ici à l’entrée de la ville, donc on souhaitait marquer cette entrée en faisant un geste architectural, autant qu’on pouvait se le permettre à Louvain-la-Neuve. La forme de la passerelle sera donc différente des autres passerelles qu’on peut voir ici. Et on a aussi essayé de soigner l’éclairage. Alors que les autres passerelles ne sont pas visibles la nuit, celle-ci le sera. Il y aura un éclairage LED intégré dans la main courante, des spots dans le tablier de la passerelle et dans les culées en béton qui la soutiennent."